Выборы в Беларуси: взгляд из Киева

03.08.2020, 22:40, Новости дня

Бывший оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало утверждает, что Кремль решил занять позицию нейтралитета на предстоящих в Белоруссии выборах и не поддерживать ни одного из кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

В интервью украинскому сайту Hromadske в Киеве Валерий Цепкало сказал, что российское руководство, по его данным, приняло такое решение, поскольку «не хочет ссориться с белорусским народом».

«И для России – серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее, ведь нет пока гарантии, что его переизберут. Или наоборот, поддержать белорусский народ – это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств», – отмечает Цепкало, сообщает 2 августа Hromadske.

Валерий Цепкало считает, что на этих выборах Москва заняла единственно правильную позицию в такой ситуации и не поддержала ни одного из кандидатов.

Русская служба Радио Свобода отмечает, что Валерий Цепкало – бывший дипломат, бизнесмен и топ-менеджер, ранее не занимался политикой. Весной он неожиданно выдвинул свою кандидатуру на выборах и стал – наряду с банкиром Виктором Бабарико – рассматриваться как один из главных конкурентов Лукашенко. Ни его, ни арестованного Бабарико, однако, не зарегистрировали. После этого предвыборные штабы двух кандидатов объединились со штабом Тихановской.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Предыдущие избирательные кампании ни западные правительства, ни наблюдатели не признали свободными или справедливыми.

Электоральный фарс, или «выборы» в Беларуси

Лидер движения солидарности «Вместе» Вячеслав Сивчик считает, что избирательный процесс в Беларуси сложно называть выборами, которые бывают в демократических странах.

«Если в стране есть репрессии, если во время этой кампании уже 25 официальных политических заключенных, если с начала мая было задержано не менее двух тысяч человек, если в административных тюрьмах уже не меньше ста оппозиционеров, если Лукашенко полностью монополизировал всю систему избирательных комиссий – какие же это выборы? Поэтому это не выборы, а электоральный фарс, в котором традиционно голоса избирателей учитываться не будут», – говорит Вячеслав Сивчик корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Мнение отдельных экспертов и политиков о том, что Россия не влияет на избирательный процесс в Беларуси, по его словам, не базируется на фактических событиях в республики.

«После практического ареста Белгазпромбанка, который теперь полностью принадлежит «Газпрому», и ареста боевиков Вагнера, говорить, что Москва не влияет, и не будет влиять на ход «предвыборной» кампании, – нонсенс. Целью Кремля и Лубянки является аннексия Беларуси. Естественно, для этого используются не только эти «выборы», но и некоторые кандидаты в качестве противников «последнего диктатора Европы». И я думаю, что в сценарии предвыборного фарса этого года есть соавторы из России», –отмечает Вячеслав Сивчик.

Ситуация в Беларуси, подчеркивает Вячеслав Сивчик, «сильно напоминает» то, что произошло в Украине в конце 2013 года, но с «белорусской спецификой».

«Очень надеюсь, что Украина будет солидарна с белорусами, которые должны иметь право выбирать правительство, которые имеют право на собственное государство. Поэтому я приветствую создание межфракционной группы «За демократическую Беларусь» во главе с народным депутатом Алексеем Гончаренко в Верховной Раде и Белорусского информационного центра в Киеве», – подчеркивает Вячеслав Сивчик.

Он отмечает, что репрессии против белорусской оппозиции, их массовость и молчание о пытках в тюрьмах, также свидетельствуют о планах Москвы.

Выборы и средний класс

Эксперт программ международной и внутренней политики украинского Института будущего Игорь Тышкевич отмечает, что ни одна из президентских кампаний при Александре Лукашенко не проводилась демократически.

«Но эти выборы интересны тем, что мы видим активизацию населения Беларуси, видим средний класс, который был в принципе всегда аполитическим, но сегодня он пытается задавать политические вопросы и часть альтернативных кандидатах пытаются сыграть на настроениях среднего класса», – говорит Игорь Тышкевич корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что пандемия коронавируса сыграла на недовольствах белорусов, которые традиционно поддерживали политику президента Александра Лукашенко.

«Появились кандидаты, которые решили сыграть на поле электората Лукашенко. Муж Светланы Тихановской попробовал играть на этом поле, и его риторика и кампания была похожа на кампанию Шария, если говорить об украинских реалиях. Но если посмотреть на ресурсную базу, которую дают внешние силы, то информационное влияние Москвы в Беларуси очень мощное. Его видно в поддержке компании «женского триумвирата» со стороны медиахолдинга Алишера Усманова – в Mail.ru, социальной сети Одноклассники. В ней очень интересно на определенном этапе раскручивали и помогли сделать имя господину Тихановскому», – отмечает Игорь Тышкевич.

Вместе с тем, по мнению Игоря Тышкевича, в победу любого оппозиционного белорусского кандидата сложно поверить, а тем временем Кремль делает все для снижения легитимности и значимости будущего победителя.

«Мы говорим о Лукашенко, который имеет все шансы остаться президентом в силу отсутствия демократических стандартов выборов, но игра Москвы при этом снизить его легитимность в глазах не только всего населения, но и в глазах его чиновников, среднего уровня. У России в этой стратегии свои интересы, ей нужен контроль над республикой Беларусь», – отмечает Игорь Тышкевич.

Такой контроль, отмечает эксперт, можно получить, ослабив президента Лукашенко, заставив его пойти на компромиссы, создав при этом внутри Беларуси «лагерь пророссийских политических сил».

«Россия при новоизбранном президенте, создает свое лобби в Беларуси и пытается расшатать ситуацию как выгодно ей», – утверждает Игорь Тышкевич.

Беларусь, оппозиция, выборы

Около двадцати тысяч человек 2 августа пришли на митинг в окрестностях Бреста оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Эти данные приводит правозащитный центр «Вясна» (Весна).

Светлана Тихановская, 37-летняя бывшая учительница, бросила вызов нынешнему авторитарному лидеру Беларуси Александру Лукашенко, который сейчас, после 26 лет власти, столкнулся с усилением общественной оппозиции, сообщает Украинская служба «Радио Свобода».

«Вагнеровцы» и Донбасс

Напомним, что Следственный комитет Беларуси подтвердил 30 июля факт задержания «33 граждан Российской Федерации, сотрудников ЧВК Вагнера, проживавших на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе», пишет отдел информации и связи с общественностью Следкома РБ.

Пресс-служба МВД Украины сообщила 31 июля слова министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что «украинская полиция расследует ряд уголовных дел, в которых фигурируют наемники ППК "Вагнер"».

По предварительным данным, среди задержанных в Беларуси девять человек с украинским гражданством, еще несколько могут иметь двойное гражданство.

«Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, но и у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников», – заявил Арсен Аваков, сообщает «Укринформ».

СБУ выступила с инициативой экстрагировать из арестованных в Беларуси тех, кто «участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины».