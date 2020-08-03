Тропический штор «Исайас» может усилиться до категории урагана

03.08.2020, 22:40, Новости дня

ОСТРОВ ХАТТЕРАС, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА —

Метеорологи предупредили, что тропический шторм «Исайас» в понедельник усилится до категории урагана, продолжая двигаться вверх по восточному побережью США, а к вечеру понедельника ударит по Северной или Южной Каролине.

Национальный центр по ураганам прогнозирует, что во вторник шторм пройдет через такие крупные города, как Вашингтон, Филадельфия и Нью-Йорк.

«К вечеру ураганные условия ожидаются в районах, где действует предупреждение об урагане. Подготовка должна быть завершена в ускоренном порядке», – заявили в Центре.

В эту зону входят курортный город Миртл-Бич в Южной Каролине и Уилмингтон, портовый город в Северной Каролине с населением более 120000 человек.

Предупреждения о штормовых волнах действуют и для некоторых частях Внешних отмелей в Северной Каролине – полосы барьерных островов в Атлантическом океане, где туристический бизнес в этом году сильно пострадал из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на пик туристического сезона, остров Хаттерас почти опустел в связи с распоряжением местных властей, которые рекомендовали туристам и местным жителям разъехаться. Однако некоторые любители пляжного отдыха проигнорировали предупреждения.

К 11 часам утра по восточному поясному времени центр урагана находился примерно в 145 км от Джорджии, а скорость ветра достигала 100 км/ч, сообщил Центр по ураганам.

Предупреждения о тропических штормах действуют и в других северных районах, в том числе в окрестностях Нью-Йорка, пострадавших от урагана «Сэнди» в 2012 году.

Нью-йоркское Управление по чрезвычайным ситуациям приняло временные меры защиты от наводнений и штормовых волн в нижнем Манхэттене.

«Мы очень бдительны и избегаем любых рисков», – заверил журналистов мэр Билл де Блазио.