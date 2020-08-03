Мнение: Французская техническая рецессия

03.08.2020, 22:29, Разное

Об ущербе, который понесла Франция вследствии эпидемии коронавируса.

Пандемия короновируса нанесла тяжелейший удар по ведущим промышленным странам Запада, не обошел кризис и Францию — вторую по значению экономику еврозоны. Французские газеты (Le Monde, Les Echos, La Tribune) пишут о подлинной экономической катастрофе, обрушившейся на Францию в результате эпидемиологического кризиса covid-19. Согласно официальным данным, обнародованным 30 июля, удар был нанесен по всем без исключения отраслям французской промышленности и бизнеса. Наблюдатели отмечают, что таких масштабов кризиса не было со времени Второй мировой войны.

По данным национального института статистики INSEE, за второй квартал этого года ВВП Франции снизился на 13,8%. Аналитики связывают глубину падения с закрытием всех «неосновных» (non-essential) видов бизнеса в период карантина с 17 марта до 11 мая.

Резко сократилось потребление домохозяйств (-11%), упали инвестиции (-17,8%), была остановлена работа строительного сектора, экспорт рухнул на 25,5%. По негативным показателям Франция стала одним из лидеров «антирейтинга» еврозоны. В то же самое время в Германии падение ВВП составило 10,1%, в Австрии — 10,7% и Бельгии — 12,2%. Хуже всего во втором квартале были показатели в Испании — минус 18,5% ВВП. В целом французская экономика сокращается третий квартал подряд, что означает техническую рецессию.

Серьезнее всего пострадал туристический сектор, что повлекло падение транспортных перевозок на 46%, а оборот ресторанного и отельного бизнеса снизился на 57%. Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), падение французского ВВП в 2020 году составит 11%. Кризис затронул крупнейшие французские компании — от металлургических гигантов до флагманов модной индустрии. Газеты приводят следующие данные по первому и второму кварталам этого года:

— Крупнейший французский автопроизводитель Renault только в первом квартале потерял 7,3 миллиарда евро, в конце мая концерн уволил 15 тысяч сотрудников.

— Потери авиастроительного концерна Airbus составили в первом квартале около 2 миллиардов евро, продажи самолетов сократились примерно вдвое. Основную негативную роль сыграл паралич туристической отрасли и транспортных перевозок. Руководство компании объявило об увольнении 17 тысяч сотрудников во всем мире, в том числе пяти тысяч во Франции. До начала пандемии концерн наращивал мощности стремительными темпами и был близок к тому, чтобы производить тысячу самолетов в год, теперь стратегия роста превращается в стратегию выживания.

— Французская нефтегазовая компания Total (четвертая в мире) потеряла во втором квартале 8,4 миллиарда долларов ввиду падения спроса на энергоносители и цен на нефть.

— Доходы крупнейшего производителя аксессуаров класса «люкс» Hermès упали на 55% в первом квартале этого года, главная причина — падение потребительского спроса и паралич мировой туристической отрасли.

– Оборот продовольственной компании Danone снизился на 8,3% – в первую очередь по причине закрытия ресторанов и кафе, где продавались минеральная вода и другие напитки.

— Металлургический гигант Arcelor Mittal потерял во втором квартале 43% доходов ввиду падения спроса на сталь и кризиса в автопроме.

— Крупнейшая электрогенерирующая компания и лидер мировой атомной индустрии EDF потеряла в первом квартале 700 миллионов евро и ввела в действие жесткий план экономии.

— Оборот аэрокосмического конгломерата Safran SA упал на 35%.

— Авиакомпания Air France KLM потеряла во втором квартале 83% выручки (свыше 2,6 миллиарда евро), в разгар пандемии самолеты практически не летали.

— Потери мирового строительного лидера Saint-Gobain составили в первом квартале около полумиллиарда евро.

— Крупнейшая в мире рекламная компания JCDecaux потеряла в первом квартале 41,6% оборота — наихудший результат за всю ее историю.

— Французская медиагруппа Lagardère лишилась в первом квартале около полумиллиарда евро.

— Понесла потери и национальная компания железных дорог SCNCF, убытки составили 2,4 миллиарда евро в первом квартале, а сумма долгов превысила 38 миллиардов евро.

Все приведенные факты указывают на то, что восстановление французской экономики займет как минимум два года или, вероятно, гораздо больше. Все зависит от того, как быстро ученые смогут разработать и внедрить вакцину от коронавируса. Неизбежен рост государственной задолженности, поскольку правительство запускает масштабные программы помощи объемом до 40 миллиардов евро для поддержки ключевых секторов, таких как авиакосмическая отрасль и туризм. Вырастет безработица, которая должна достичь исторического максимума в 11,5% к середине 2021 года.

Многое зависит и от того, как быстро восстановится потребление домохозяйств, которое является основным мотором французской экономики. Аналитики объясняют столь чудовищные экономические потери тем фактом, что жесткий карантин продлился во Франции около двух месяцев, в то время как в Германии, которая намного оперативнее отреагировала на эпидемию, всего один месяц. Отмечается, что ограничения на бизнес и передвижения были во Франции намного серьезнее, чем в соседних странах Европы. По мнению экономиста Стефани Вилье, простой 35% экономики в течение двух месяцев будет компенсироваться годами, таков элементарный математический расчет. Многое будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, так как Франция чрезвычайно зависима от международного туризма и рынков для своих товаров с высокой добавочной стоимостью — агропрома, предметов роскоши, химии и авиакосмической отрасли. По самому оптимистическому прогнозу Банка Франции, докризисный уровень может быть достигнут в 2022 году. Министр финансов Брюно Ле Мэр выразил надежду, что правительству удастся справиться с кризисом, так как были своевременно приняты чрезвычайные меры по поддержке бизнеса и сохранению рабочих мест.

https://inosmi.ru/politic/20200803/247855076.html – цинк

Стоит отметить, что оптимистические прогнозы могут столкнуться с реальностью, где возникнет необходимость повторного закручивания гаек, как в соседней Бельгии, так что надежды на восстановление к 2022-му году могут не оправдаться.

UPD: В Ницце снова ввели обязательное ношение медицинских масок https://russian.rt.com/world/news/770255-nicca-obyazatelnye-maski

2022-й год говорите? Ну-ну…