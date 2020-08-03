Россия: из полудемократической в «консолидированные авторитарные»?

03.08.2020, 22:20, Новости дня

Внесенные в Конституцию изменения означают символическое завершение транзита перехода Российской Федерации «из разряда относительно свободных, полудемократических, каковой она была в 1990-е годы, в разряд консолидированных авторитаризмов». Об этом говорится в докладе «Новая (не)легитимность. Как происходило и что принесло России переписывание Конституции», обнародованным Фондом «Либеральная миссия».

В докладе анализируется то, как проходил процесс изменения Конституции с акцентом на его заключительный этап – так называемое «всероссийское голосование», завершившееся 1 июля нынешнего года, а также говорится о последствиях, которыми чревато случившееся для политического будущего страны.

Авторами исследования стали: Станислав Андрейчук, Владимир Гельман, Игорь Клямкин, Александр Кынев, Ольга Кряжкова, Григорий Мельконьянц, Глеб Павловский, Владимир Пастухов, Николай Петров, Кирилл Рогов, Константин Сонин, Сергей Шпилькин, Григорий Юдин.

По мнению экспертов, одним из главных итогов голосования по поправкам в Основной закон РФ стало разрушение принятых ранее практик наблюдения за ходом волеизъявления, способствовавших ограничению масштабов фальсификаций.

«Статистический анализ официальных итогов "всероссийского голосования" указывает на радикальное изменение электоральных практик: если в предыдущие 12 лет доля аномальных голосов (фальсификаций), идентифицируемых статистическими методами, колебалась в промежутке 14–23% от общего числа голосов, то специальный режим голосования в 2020 году привел к взлету этого показателя до 37%, – указывается в докладе. –Скорректированный результат голосования (за вычетом фальсификаций) — около 65% голосов "за" при явке около 43%. Группа регионов со сверхвысоким уровнем фальсификаций (свыше 25% всех поданных голосов) увеличилась до 46 — более половины от общего числа».

В исследовании также подчеркивается, что впервые с 2011 года реанимирована система масштабных фальсификаций в Москве, и подобный подход стал шире применяться в некоторых других мегаполисах.

«В целом же Центральная избирательная комиссия грубо превысила свои полномочия и нарушила сам "закон о поправке", т. к. не имела прав по расширению сроков и форм голосования. В результате в рамках "досрочного голосования" было получено 4/5 всех голосов, которые должны быть признаны недействительными, а реальные итоги голосования установить не представляется возможным», – констатируется в докладе.

Все вместе это, по оценке авторов, не позволяет признать процесс принятия поправок «полностью легитимным».

Политолог Кирилл Рогов, под чьей редакцией вышел доклад, в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что смысл авторского труда в том, чтобы расширить понимание обществом происходящего. А переход к консолидированному авторитаризму, на его взгляд, на практике означает довольно многое.

«Потому что, как мы показываем в докладе, здесь дело не только в том, что какие-то неформальные практики становятся формальными, институализированными, хотя это тоже существенно, – пояснил он. – Тут важно еще и то, что сам процесс приема поправок тоже меняет практику – в частности, электоральную. Количество фальсификата (в ходе голосования по поправкам в Конституцию) увеличилось вдвое по сравнению с тем, что было на предыдущих выборах в течение десяти с лишним лет».

Кроме того, сконструированная Кремлем новая конституционная модель политического устройства страны реализует доктрину президентской супрематии – неограниченного господства одного человека, считает Кирилл Рогов: «Все ветви власти теперь полностью зависят от президентской воли. Глава государства поставлен в особое положение, являясь единственным по сути источником власти – этакий президентский цезаризм. Также выведение Путина из-под правила о двух сроках символически демонстрирует, что не президентская власть стала чем-то, что ограниченно регулируется Конституцией, а президентская власть регулирует Конституцию».

Практическим следствием произошедших изменений стали радикальное ухудшение электоральных практик, ограничение действия международных договоров на территории Российской Федерации, что снижает возможности защиты права человека, и еще ряд ограничений для целых групп населения по пассивному избирательному праву, резюмировал политолог.

В свою очередь, заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ВШЭ, профессор Илья Шаблинский в комментарии Русской службе «Голоса Америки» подчеркнул, что в соответствии с законодательством каждая поправка в Конституцию должна вводиться отдельным законом.

«А тут более ста поправок приняты одним законом! – возмущается он. – С точки зрения многих экспертов, в том числе моей, это нарушение закона. Я считаю, что там были нормы, которые противоречили, в сущности, именно основам конституционного строя. Это формальная сторона дела. Но содержательная сторона – слишком длинный большой разговор».

Надо понимать, что мы обсуждаем вопрос сугубо не правовой, а политический, утверждает профессор. «Это набор политических решений. Они были приняты, а общество, увы, бессильно. По итогам голосования уже и жалобу в Конституционный суд подавали – результат оказался полностью предсказуемым. Но все равно будут стараться использовать правовые инструменты и писать в КС, как бы он себя не зарекомендовал в последнее время», – заключил Илья Шаблинский.