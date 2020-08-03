Пандемия коронавируса ударила по многим компаниям в сфере розничных продаж

03.08.2020, 22:20, Новости дня

Ритейлеры Lord & Taylor и Tailored Brands в воскресенье объявили о банкротстве, пополнив растущий список компаний, серьезно пострадавших от пандемии коронавируса.

Lord & Taylor – один из старейших универмагов в США, существующий с 1826 года. Tailored Brands является материнской компанией магазинов мужской одежды Men’s Wearhouse и Jos. A. Bank.

Глава 11 Кодекса о банкротстве позволяет компаниям реорганизовать свои долги, чтобы спасти бизнес. Большинство компаний, заявивших о банкротстве по Главе 11 в этом году, испытывали финансовые проблемы еще до начала пандемии. Во многих случаях введенные в начале марта карантинные меры лишь выявили ранее существовавшие проблемы.

Здание магазина компании Lord & Taylor (архивное фото)

Lord & Taylor обратилась в суд по делам о банкротстве в Восточном округе Вирджинии. Компания объявила о своем решении на официальном сайте, сообщив, что ищет нового владельца. В прошлом году Lord & Taylor была продана французской компании по прокату одежды Le Tote.

Tailored Brands обратилась в суд в Южном округе Техаса и заявила, что ее план реструктуризации позволит сократит консолидированный долг минимум на 630 миллионов долларов.

Коронавирус особенно сильно ударил по сетям, которые специализируются на деловой одежде, так как многие люди начали работать из дома. Недавно о банкротстве также объявили марки Brooks Brothers и Ann Taylor.

Также в этом году объявили о банкротстве такие бренды, как J.Crew, JCPenney и Neiman Marcus.