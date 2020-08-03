ВОЗ предупреждает — последствия пандемии будут ощущаться ближайшие десятилетия

03.08.2020, 22:18, Новости дня

Пандемия коронавируса оказалась такой силы, что подобные кризисы бывают лишь раз в столетие, заявил глава ВОЗ. Она сильно сказалась на экономике: даже в США зафиксировали небывалую рецессию, многие компании жалуются на убытки и некоторые объявили о банкротстве, пишет Ouest-France.



Reuters

Нынешний санитарный кризис оказался таких масштабов, какие бывают раз в столетие, отметил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Как пишет Ouest-France, по его словам, последствия от этой пандемии будут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий.

На данный момент от эпидемии погибло почти 700 тыс. человек во всём мире. Зарегистрировано больше 17,6 миллионов случаев заражения в 196 странах. Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — больше 153 тыс. По подсчётам автора статьи, это в среднем по одному человеку в минуту. На втором месте идёт Бразилия, а на третье переместилась Мексика.

Во Вьетнаме и на Фиджи сообщили о первом случае смерти от коронавируса. В некоторых странах ужесточают санитарные правила. Например, Дания долго противилась этому, но внесла рекомендации носить маску в общественном транспорте.

Эпидемия сильно сказалась и на экономике. Так, цифры ВВП во втором триместре упали в США на исторические 32,9%, и страна входит в рецессию. С теми же проблемами столкнулась и Европа. Так, в Испании более миллиона человек лишились работы.

Больше всего в экономическом плане пострадали авиаперевозчики. Британскую компанию Flybe постигло банкротство, крупнейший перевозчик в Латинской Америке Latam на треть сократил штат. Об убытках говорят и нефтяные компании.



При этом ключевые государства бросили все силы на поиски вакцины. РФ собирается уже начать производство, Китай проводит тестирования, а США и Европейский союз рассчитывают на вакцины от фармацевтических компаний Sanofi и GSK.