 

При поездках по стране жители КНДР должны подписать отказ от побега

03.08.2020, 22:18, Новости дня

Граждане Северной Кореи, которые живут неподалёку от границы с Китаем или ездят в те регионы, должны подписать обязательство, что они не станут бежать из страны, пишет Daily Express. Всего для передвижения по КНДР её жителям нужно порядка 4—5 разных бумаг, в том числе с отпечатками пальцев.


Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ввёл новый закон, по которому те граждане, которые живут неподалёку от границы с Китаем или ездят в те регионы, должны подписать обязательство, что они не станут бежать из страны, пишет Daily Express.

В Северной Корее проживает около 25 миллионов человек, и им уже сейчас нужно особое разрешение для передвижения внутри страны. Но теперь те, кто собирается отправиться в регионы, прилегающие к границе с Китаем, столкнутся с дополнительными трудностями. Это касается самых разных поездок, в том числе по бизнесу, на свадьбу или похороны.

Новый документ, который им нужно предоставить, снабдив отпечатком пальцев, содержит в себе обещание не предпринимать попыток к бегству из страны. Прежде такое обещание они давали, но устно. Для внутригосударственных передвижений им также нужны сертификат о гражданстве, характеристика от главы соседской общины, от представителя местной безопасности и от управления в той местности, куда человек направляется — около 4—5 разных документов.

Как рассказал житель Северной Кореи, сдача ещё одних отпечатков пальцев для получения разрешения на поездку — это не сложно, но ему неприятно, что к прежней бумажной волоките добавляется ещё и эта необходимость. Некоторые уже пропустили важные семейные события, потому что у них на руках не было нужных для поездки документов. Также людям не нравится, что к ним сразу относятся как к потенциальным перебежчикам.

Кроме того, в КНДР запустили большую кампанию по дискредитации перебежчиков после того, как группа активистов из Южной Кореи запустила на северную территорию пропагандистские листовки, которые пересекли границу на воздушных шарах. «Перебежчиками» Пхеньян называет всех, кто бежал из страны, в том числе от бедности и голода. А их семьи, которые остаются в Северной Корее, зачастую попадают под санкции и переселение в другие районы, пишет Daily Express. 





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