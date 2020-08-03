Мнение: Революция, чтобы снять карантин

03.08.2020, 22:11, Разное



В Берлине свой Хабаровск

Ого! А Сергей Марков-то, знаменитый “кремлевский соловей”, как заговорил!

“Создается новая политическая реальность, – началась борьба против Цифрового Концлагеря. В Берлине прошла массовая акция тех, кто не верит в коронавирус. По оценкам организаторов более миллиона человек в разных городах . Власти заявляют о 63 тысячах. Полицейские атаковали участников за то, что они без масок. Около сотни полицейских пострадали. Немецкие сми активно атакуют участников, называя их нацистами, ультраправыми, сторонниками теорий заговора.

Еще раньше в других странах ЕС тоже были массовые акции против политики карантина. В России выразителем этих мнений стал Никита Михалков.

Реальностью является то, что миллионы людей, а возможно и сотни миллионов, не верят ни в какую уникально огромную опасность коронавируса. И считают действия властей хитрым планом по ограничению прав людей и подготовкой построения новой диктатуры. Пока у этих людей нет своих лидеров – их блокируют. Пока у них нет доступа в сми, – их блокируют. Но если будет вторая волна коронавируса и жесткие ограничения, – то на повестку дня встанет новая революция с требованием снять карантин“.

Интересно сравнить с, к примеру, сообщением агентства Регнум о том же самом:

“REGNUM Несколько тысяч (! – С.) человек, которые выступают против введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, провели акцию в Берлине. Об этом в субботу, 1 августа, передает Deutsche Welle со ссылкой на данные полиции”.

А на Ленте.ру еще одна цифра протестующих – 20 тысяч:

“Почти 20 тысяч протестующих вышли на митинг в Берлине против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press. В акции приняли участие сторонники движения Querdenken («Нестандартное мышление»), которые хотят «положить конец пандемии». Они держали в руках самодельные плакаты с лозунгами «Корона, ложная тревога», «Нас заставляют носить намордник», «Естественная защита вместо прививок» и «Мы — вторая волна». Отмечается, что они не соблюдали социальную дистанцию и не носили индивидуальные средства защиты”.

А вот ресурс Правда.ру: “В акции протеста, которая посвящена карантину, участвует порядка одиннадцати тысяч человек”.

А вот, пожалте, Интерфакс: “Москва. 1 августа. INTERFAX.RU – Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине против “коронавирусных” ограничений – по данным издания Morgenpost, в центре города, на улице Унтер-ден-Линден, собралось около семи тысяч человек, многие из которых без масок”.

Черт, да у нас численность выступающих в Хабаровске называют точнее! А тут: по политологу Маркову – 63 тысячи, по Регнуму – “несколько тысяч”, Лента – 20 тысяч, Правда.ру – 11 тыс., Интерфакс – 7 тысяч… Полный разнобой. Плюс еще и “по оценкам организаторов” – более миллиона в разных городах.

Блин, почему у нас нет движения Querdenken («Нестандартное мышление»)?! Я бы хотел в него вступить! Может, организовать российскую ячейку?!

Но, как бы то ни было, ясно одно – Европа проснулась. А то мы все удивлялись с самого начала года – как же так, где пресловутое свободолюбие западного человека, почему все как кролики терпят лишение всех гражданских прав и свобод?! И вот, похоже, НАЧАЛОСЬ. Как писал Блок в своем дневнике, радуясь потоплению “Титаника” – “Жив океан!” Так и мы можем сказать – Жива Европа!