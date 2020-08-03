 

В Португалии впервые с 16 марта никто не умер от коронавируса

03.08.2020, 22:05, Новости дня

В Португалии впервые с 16 марта за сутки никто не умер от коронавирусной инфекции. Об этом 3 августа сообщил портал ECO News.

По данным Генерального департамента здравоохранения страны, за прошедшие сутки в Португалии было подтверждено 106 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 51 569 человек, из них 37 111 пациентов уже выздоровели, 1738 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 3 августа в мире коронавирусом заразилось 18,14 млн человек, 690 тыс. из них скончались, 10,75 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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