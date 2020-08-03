Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе

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03.08.2020, 21:53, Новости дня

Боевики «Джабхат-ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая группировка) пытались прорвать позиции сирийской армии в районе населенного пункта Хамра, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Боевики «Джабхат-ан-Нусры» предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской Арабской Армии в районе населенного пункта Хамрат. Все атаки боевиков отражены, при этом им нанесен значительный урон в живой силе и технике. Имеются потери и среди сирийских военнослужащих», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнул, что обстановка в южных районах идлибской зоны деэскалации обострилась из-за непрекращающихся провокаций боевиков «ан-Нусры», при этом террористы наращивают свой военный потенциал, прикрываясь соглашением о прекращении боевых действий. Только в июле РФ зафиксировала в Идлибе более 140 нарушений режима прекращения огня, отметил Щербицкий.

Контр-адмирал подчеркнул, что складывающаяся ситуация в очередной раз подчеркивает необходимость совместных действий РФ и Турции по ликвидации террористов в Идлибе.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Зафиксировано девять обстрелов населенных пунктов: Раша, Бшарфа, Мамухия в провинции Латакия, Эд-Дмир, Авейджель, Мизнас, Урум-эс-Сугра, Хербет-Джезрая, Бастратун в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра», – сообщил Щербицкий.

Напомним, 10 июля сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе.





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