Найдены новые возможности для создания антивозрастных препаратов

03.08.2020, 21:45, Новости дня

Специалистам удалось увеличить и уменьшить продолжительность жизни существ путем изменения активности белков, которые оказывают влияние на преобразование сахара в энергию во время истощения клеточной энергии.

Наличие этих белков у людей открывает новые возможности для разработки препаратов, которые способствуют долголетию.

Ученые обнаружили, что продолжительность жизни C. Elegans, который обычно живет несколько недель, увеличивала избыточная экспрессия или увеличенная продукция белка VRK-1. Сокращение производства VRK-1, в свою очередь, сокращало продолжительность жизни круглого червя.