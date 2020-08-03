 

Ученым удалось увеличить эффективность МРТ молочной железы

03.08.2020, 21:45, Новости дня

Российские ученые разработали набор керамических резонаторов, повышающих эффективность магнитно-резонансных томографов.

Новый метод позволит использовать для обследования молочной железы даже самые простые и дешевые томографы. Во время новой работы ученые сосредоточились на улучшении точности работы той части МРТ, которая принимает и передает сигналы. По словам ученых, получить картинку хорошего качества не позволяет большая катушка томографа, и по этой причине используются небольшие образцы.

Вместо набора специализированных небольших катушек ученые предложили использовать полупроводниковый резонатор, который является полым цилиндром из керамического материала. Благодаря кропотливой работе специалистов он стал идеально проницаем для сигналов МРТ.





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