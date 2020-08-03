В Подмосковье найдено тело пропавшего мальчика-инвалида

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03.08.2020, 21:30, Новости дня

Десятилетний мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым, сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

«Ребенок найден без признаков жизни», – передает ТАСС сообщение главка.

Уточняется, что он найден в Рузском водохранилище.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и поисковых мероприятий в Волоколамском городском округе в реке Руза обнаружено тело 10-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти, пропавшего накануне», – отметили в ведомстве.

По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате утопления. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, продолжается проведение комплекса следственных действий.

О пропаже 10-летнего мальчика 2 августа сообщил его отец. У ребенка диагностирован аутизм и нарушение слуха. Он ушел из дома в селе Осташево в неизвестном направлении и не вернулся.

По факту исчезновения мальчика Главное следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Более 200 человек участвовали в поисковых мероприятиях, следователи и криминалисты осмотрели жилище, а также осмотрели леса, водоемы, проверили чердаки, подвалы домов в поселке. Отряды поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Сова» прочесывали местность.

В коне июня следователи возбудили уголовное дело после пропажи 10-летнего мальчика, который в среду вечером уехал на велосипеде в лес в поселке Лель Гайнского округа Пермского края и не вернулся домой.





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