Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали

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03.08.2020, 21:30, Новости дня

При жесткой посадке самолета с персоналом ООН в аэропорту Гао на юго-востоке Мали пострадали 11 человек, сообщил специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Махамат Салех Аннадиф.

«Около 10.15 утра 3 августа самолет МИНУСМА из Бамако с четырьмя пассажирами и семью членами экипажа совершил сложную посадку в аэропорту Гао. Будет проведено расследование, чтобы как можно скорее определить причину инцидента», – передает его слова ТАСС.

Глава миссии сообщил, что «один член экипажа получил серьезные ранения, десять человек – легкие». Воздушное судно повреждено в значительной степени. На место аварии направлены силы быстрого реагирования, входящие в состав МИНУСМА.

Аннадиф не сказал гражданство и должности людей, находившихся на борту, а также не сообщил, какой авиакомпании принадлежит лайнер.

В посольстве РФ в Мали сообщили, что при жесткой посадке самолета тяжело пострадавших нет.

По предварительным данным, самолет был зафрахтован у российской авиакомпании Utair, передает «Интерфакс».

Ранее пилот и два пассажира, один из которых – ребенок, пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Калязинском районе Тверской области.





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