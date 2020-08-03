 

Федеральная комиссия по связи соберет комментарии по петиции о цензуре в соцсетях

03.08.2020, 21:10, Новости дня

Федеральная комиссия по связи в течение 45 дней будет принимать комментарии по поводу петиции, поданную администрацией Трампа с целью добиться введения новых правил прозрачности в отношении модерирования контента в социальных сетях, заявил в понедельник председатель Комиссии Аджит Пай.

Пай проигнорировал призывы демократов, которые требовали отклонить петицию без публичного обсуждения. Президент Дональд Трамп поручил Национальному управлению по телекоммуникациям и информации Министерства торговли подать петицию после того, как в мае администрация «Твиттера» пометила его посты о мошенничестве при голосовании по почте, предупредив читателей о необходимости проверки фактов.

Ранее Пай говорил, что не видит, какую роль Комиссия может играть в регулировании соцсетей, однако в понедельник он сказал, что Комиссии следует приветствовать активную дискуссию. «Американский народ заслуживает возможности высказаться и мы дадим ему такую возможность», – сказал он.

Член комиссии демократ Джеффри Старкс написал в «Твиттере», что обсуждение по данному вопросу следует вести в Конгрессе. Он предложил направить полученные комментарии на рассмотрение законодателям.





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