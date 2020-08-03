Отрекшийся от престола Хуан Карлос I решил покинуть Испанию

03.08.2020, 21:08, Новости дня

Отрекшийся от престола в 2014 году Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, о своем решении покинуть страну, говорится в письме бывшего монарха, опубликованном на сайте королевского двора.

«Сообщаю тебе о своем обдуманном решении переехать в это время за пределы Испании», – цитирует заявление Хуана Карлоса I ТАСС.

Заявление связано с громким скандалом, разгоревшимся на фоне возможной нелегальной деятельностью экс-главы государства.

«Я был королем Испании почти в течение 40 лет, и на протяжении всех этих лет я всегда хотел лучшего для Испании и для короны», – пишет Хуан Карлос I. Он обратил внимание на «общественный резонанс, который создают некоторые события», связанные с его личной жизнью.

Король Филипп VI «хотел бы подчеркнуть историческую важность, которую представляет собой правление его отца», говорится в сообщении.

Адвокат Хавьер Санчес-Хунко заявил, что бывший глава государства будет находиться в распоряжении прокуратуры. «Хуан Карлос поручил мне сообщить, что, несмотря на его решение переехать в это время за пределы Испании, он в любом случае остается в распоряжении прокуратуры для любых процедур или действий, которые она сочтет целесообразными», – приводит слова адвоката агентство Europa Press.

Напомним, СМИ утверждают, что Хуан Карлос I получил деньги от окружения саудовского короля за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги между Меккой и Мединой.

Филипп VI решил официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от отца. Кроме того, Филипп VI велел, чтобы Хуан Карлос I больше не получал средств из бюджета королевского двора.

Самого Филиппа VI подозревали в том, что он мог являться бенефициаром офшорного фонда, связанного с его отцом.