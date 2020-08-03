Мнение: Собянин перешел в наступление. Маска или смерть

03.08.2020, 21:00, Разное

Что там Берлин – уже в Москве коронаборцы взялись за москвичей по-серьезному, без шуток. “Маска или смерть!”

Сегодня почувствовал на себе: в моем магазине “Продукты” у дома, в котором я весь карантин покупал себе еду, естественно, без всяких причиндалов типа масок и перчаток – в нем истеричным голосом знакомая продавщица попросила маску надеть, иначе она, мол, не обслужит – “нам запрещают без маски”. А на входе в это время молодой папаша уже ругался с другой продавщицей – его не пускали, так как “нет маски на ребенке”!

Папахен (я прислушался) в гневе указывал… на меня – “ну вот же, у вас мужик прошел без маски!” Ребенок (девочка лет 8) сначала стояла хлопала глазами, потом явно собралась зареветь. Вахтерша, тоже указывая на меня, злобно заорала: “А он сейчас уйдет!” Моя продавщица, у которой я уже успел прицениться к голубике, жалобно простонала: “Нельзя нам!”

Словом, дурдом. Причем как всегда – полный абсурд: если я в этом магазине и в марте, и в апреле, и в мае покупал всё без маски – почему вдруг спустя полгода ужесточение?

Но что делать – достал из заднего кармана маску (она у меня там с мая лежит), надел. Все мигом успокоились.

То есть собянинские опричники абсолютно закошмарили несчастных торговцев, угрожая им не только штрафами, но и принудительным закрытием торговых точек – и вот в итоге торговля отыгрывается на покупателях, хотя торговцам всё это безумие требуется меньше всего: они только теряют покупателей, да еще и выслушивают тонны мата в свой адрес.

И еще штрих: рядом с магазином у нас – МФЦ, и в него, как и в прочие дни, опять выстроилась большая очередь… на улице. Люди выстаивают по 10-20 минут под дверью, только чтоб ВОЙТИ. А ведь еще каких-то 5 месяцев назад в каждом МФЦ обещали “если вы проведете в ожидании более 15 минут, вам нальем стакан кофе бесплатно!”

Тогда лицемерно стелились, а теперь – ковид всё списал: стойте под дверью, мокните под дождем, не сахарные.

И это при том, что в Москве ведь работает общепит! Почему в кафе можно, а в МФЦ – нельзя?

И это я еще в метро сегодня не был. Коронобесы лютуют!