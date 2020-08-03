Вспышка COVID-19 в Одесском горсовете. Вице-мэр опроверг информацию о заражении

03.08.2020, 20:54, Новости дня

Заместитель одесского городского головы Павел Вугельман опроверг информацию о том, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

“Информация, тиражируемая в СМИ, о том, что у меня подтвержден коронавирус, является ложной. Я контактировал с лицом, у которого этот диагноз был подтвержден, в связи с чем сейчас нахожусь на самоизоляции”, – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус. “ПЦР-тест, который я сдавал на прошлой неделе, – отрицательный, завтра утром сдаю повторный”, – заявил Вугельман.

❗️В связи с огромным количеством звонков и вопросов, поступающих ко мне и от одесситов, и от наших международных… Posted by Pavel Vugelman on Esmaspäev, 3. august 2020

О том, что Вугельман заразился коронавирусом, сегодня писало одесское издание “Думская”. Также сообщалось, что коронавирус выявили у и.о. вице-мэра Одессы Дмитрия Жемана.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 3 августа общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 73 158, 1738 человек скончались, 39 876 пациентов выздоровели. Продолжает болеть 31 544 человека.