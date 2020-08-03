“Котёнок в добрые руки”: Наталья Рудова взбудоражила поклонников образом женщины-кошки

03.08.2020, 20:53, Разное

Популярная актриса Наталья Рудова разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram личный портрет, взбудораживший фантазии поклонников. На опубликованном изображении знаменитость предстала в образе “сексапильной” женщины-кошки.

Размещенная красавицей картинка вовсе не является традиционным фотоснимком, множество которых часто радуют её подписчиков в микроблоге. По всей видимости, изображение стало результатом фотомонтажа в специальном приложении, при котором на рисунок полуобнаженной девушки в сексуальном белье “наложено” лицо самой Натальи Рудовой. На голове актрисы при этом красуются накладные “кошачьи ушки”, весьма характерные для графики в стиле Pin-up. Чтобы слегка добавить интриги в публикацию, хозяйка аккаунта снабдила картинку подписью: “Котёнок в добрые руки…”.



Стоит отметить, что, по мнению многих поклонников Натальи Рудовой, их любимица является для них настоящим секс-символом. Страница артистки изобилует фото и видеоматериалами, в которых красотка не стесняется демонстрировать свои прелестные формы. При этом некоторые публикации являются очень пикантными: так, недавно телезвезда опубликовала свое фото в бассейне в полностью обнаженном виде. Впрочем, границу приличия на снимке она не перешла, предусмотрительно прикрыв грудь руками.