Политтехнолог Шкляров назвал мотив своего задержания в Белоруссии

03.08.2020, 20:53, Новости дня

Задержанный в Белоруссии политтехнолог Виталий Шкляров полагает, что власти страны задержали и преследуют его по политическим мотивам, сообщил его адвокат Антон Гашинский.

«Виталий выглядит подавленным, он уверен, что его задержали незаконно, и то, что ему вменяется, не поддается никакой критике. Он считает себя пострадавшим за те статьи, которые он писал, это очевидное политическое преследование. Фактически это первый политтехнолог, которого преследуют за его комментарии», – передает слова Гашинского портал tut.by.

Адвокат отметил, что Шклярова несколько раз «перекидывали» из камеры в камеру и он оказывался там с лицами, осужденными за преступления. Политолог, по словам юриста, заявляет, что с блогером Сергеем Тихановским он никак не взаимодействовал, никого не «мобилизовал» и ничего не «координировал». Кроме того, его даже не было в Белоруссии.

Во вторник суд в закрытом заседании рассмотрит жалобу Гашинского на задержание Шклярова.

Напомним, белорусские государственные СМИ сообщили, что в стране задержан политтехнолог Шкляров. По версии белорусских спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Шкляров ранее работал на выборах президента Грузии. Политтехнолог сотрудничал с кандидатом от оппозиции Григолом Вашадзе из партии бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили.

При этом Тихановского задержали в ходе одного из оппозиционных митингов. Свидетели утверждают, что это выглядело как намеренная провокация, но теперь блогеру могут предъявить обвинение за нападение на милиционера.



