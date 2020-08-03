Сообщение о краже денег медиками скорой помощи в Москве опровергли

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03.08.2020, 20:48, Новости дня

Информация о краже документов и денег работниками скорой помощи Москвы у пациента не подтвердилась, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«По факту сообщения в СМИ, что мужчину усыпили и обокрали сотрудники скорой помощи, департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. По данным внутренней проверки, данная информация не подтвердилась. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что 29 июля бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к мужчине. После осмотра был установлен диагноз, требующий оказания специализированной медицинской помощи, в связи с чем на данный вызов дополнительно направлена специализированная выездная бригада СМП.

Медицинская помощь пациенту оказана в полном объеме.

Ранее сообщалось, что житель Москвы заявил в полицию о пропаже с его банковской карты 46 тыс. рублей после визита сотрудников скорой медицинской помощи.





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