 

Трамп выдвинул Tiktok ультиматум

03.08.2020, 20:48, Новости дня

Корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению у китайской ByteDance американского подразделения соцсети TikTok до 15 сентября, иначе ее работа будет запрещена на территории США, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Глава США сообщил, что говорил с руководителем Microsoft, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Между тем, как следует из заявления официального представителя компании, ByteDance рассматривает вопрос о создании штаб-квартиры TikTok за пределами Соединенных Штатов.

«ByteDance привержена принципу быть глобальной компанией. В свете текущей ситуации ByteDance оценивает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами США, чтобы лучше обслуживать наших глобальных пользователей», – говорится в заявлении.

Напомним, сообщалось, что ByteDance и Microsoft ведут переговоры о продаже TikTok. Трамп заявил о планах по запрету китайского приложения. Также он заявил, что не поддержит покупку TikTok какой-либо американской компанией. После этого Microsoft приостановила переговоры.





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