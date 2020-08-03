Вспышка коронавируса произошла на теплоходе «Александр Суворов»

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03.08.2020, 20:48, Новости дня

Коронавирус обнаружили у девяти членов экипажа теплохода «Александр Суворов», совершавшего круиз по Волге, сообщил старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

«С учетом обследования, проведенного в Нижнем Новгороде, инфекция выявлена у девятерых [членов экипажа], трое из них госпитализированы», – передает ее слова ТАСС.

Всего на судне находился 101 член экипажа и 254 пассажира. Теплоход задержали в Нижегородской области 1 августа. Пассажиров отправили автобусами по месту жительства. Все они обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. На теплоходе проводится санобработка. Прокуратура проводит проверку о возможном нарушении прав пассажиров теплохода.

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области отметили, что члены экипажа с коронавирусом госпитализированы.

«Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области отозвано судовое санитарное свидетельство на право плавания», – указали в ведомстве.

Ранее власти Норвегии приняли решение запретить пассажирам и членам экипажей круизных лайнеров сходить на берег в портах страны после вспышки коронавирусной инфекции на судне компании Hurtigruten.





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