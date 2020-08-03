Мнение: Сколько истины в шутке об аресте ИО губернатора Хабаровского края?

03.08.2020, 20:45, Разное

К протестам в Хабаровске присоединились юмористы и шутники, которые выдали сюжет об аресте ИО губернатора Михаила Дегтярева.

Но говорят, что в каждой шутке есть доля шутки, все остальное – истина…. Вот я и задумался, сколько шутки в шутке об аресте Дегтярева? И сколько понадобится времени, что бы слепить уголовное дело в отношении Дегтярева и арестовать парня? Если, конечно, это кому-нибудь понадобится…

Фотография отсюда