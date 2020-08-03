 

Мнение: Сколько истины в шутке об аресте ИО губернатора Хабаровского края?

03.08.2020, 20:45, Разное

К протестам в Хабаровске присоединились юмористы и шутники, которые выдали сюжет об аресте ИО губернатора Михаила Дегтярева.

Но говорят, что в каждой шутке есть доля шутки,  все остальное – истина….  Вот я и задумался, сколько шутки в шутке об аресте Дегтярева? И сколько понадобится времени, что бы слепить уголовное дело в отношении Дегтярева и арестовать парня?  Если, конечно, это кому-нибудь понадобится…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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