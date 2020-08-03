Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из “Современника”

03.08.2020, 20:43, Разное

Марина Неелова убеждена, что за уходом Сергея Гармаша на самом деле стоит не беспокойство за будущее театра “Современник”, которому тот отдал несколько десятилетий жизни, а неудовлетворенность амбиций. Подразумевается, что после смерти Галины Волчек актер метил в ее кресло, а его в итоге занял Виктор Рыжаков. По всей видимости, это не понравилось Сергею Гармашу, и он принял решение об уходе.

“Пришел в театр режиссер с самыми прекрасными намерениями – работать, создавать, развивать, двигаться вперед вместе с “Современником” и артистами, которые, казалось бы, хотят того же!.. И началось! И теперь пытаются раскачать этот “парус одинокий” до такой степени, чтобы утопить всех сразу! Раскачивают страстно, не жалея сил и времени!” – прокомментировала Марина Неелова.

Она убеждена, что на самом деле Сергей Гармаш бился не за сохранение традиций театра “Современник”. “Мне кажется, такой “драматически” выстроенный уход оскорбленного С. Л. Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями”, – высказала мнение артистка.

“Пафосное отстаивание традиций “Современника” здесь ни при чем:

нельзя все время оглядываться на прошлое, хотя бы потому, что Традиция это не застывшая форма, а разумная эволюция”, – заключила Марина Неелова. По ее мнению, к этому и стремится Виктор Рыжаков. Она отметила, что он на три года вперед построил для театра “многогранный, интересный репертуар”.

В заключение Марина Неелова обратилась к коллегам: “Дорогие артисты, давайте работать, а не разглагольствовать на тему защиты и “спасения театра”!”