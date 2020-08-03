Задержание россиян в Белоруссии оказалось ловушкой для Лукашенко

03.08.2020, 20:43, Разное

Задержание россиян произошло 29 июля. Белорусские власти утверждают, что большинство из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Украина намерена добиваться выдачи задержанных.

Поротников предостерегает белорусские власти от выдачи россиян Киеву. В таком случае Москва будет воспринимать Минск как одну из сторон конфликта в Донбассе, пояснил эксперт.

С другой стороны, так просто передать задержанных России белорусское руководство тоже не может, уверен политолог. Лукашенко придется объяснять, почему так легко были отпущены люди, которых он сам обвинял в подготовке терактов и беспорядков.

Поротников констатирует: белорусское руководство оказалось в ловушке. “Власть сама выстрелила себе в ногу в очередной раз”, – заявил политолог.

Решение о задержании сотрудников российской ЧВК Поротников назвал непродуманным и эмоциональным. Эксперт не согласен с версией белорусских властей о том, что наемники планировали остаться в Минске. По словам политолога, россияне должны были следовать дальше, но Лукашенко использовал их, чтобы подставить в своих целях.

“При этом, если они ехали “работать” сюда, какой смысл был ходить повзводно в камуфляже?” – задался вопросом эксперт в интервью белорусскому аналитическому порталу Thinktanks.by.

Сильным ходом Александра Лукашенко в оставшуюся до выборов неделю стало бы немедленное освобождение арестованных россиян, отставка министра иностранных дел Макея, зачистка западной агентуры и провозглашенная стратегическая цель на максимальную интеграцию с Россией. Дождемся ли?

— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) August 2, 2020

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Задержанные россияне планировали организовать теракты и провокации к голосованию, заявляют власти республики. В Москве задержание сотрудников ЧВК назвали срежиссированной акцией.