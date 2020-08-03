Московская прокуратура пришла за котом. Где-то у Булгакова это было

03.08.2020, 20:42, Разное

Кому перебежала дорогу владелица?

Прокурорская проверка посчитала московское котокафе «Мурчашка» общепитом из-за кофеварки и направила дело, которое угрожает заведению закрытием или огромными штрафами, в Роспотребнадзор.

Фото: Анастасия Егорова / «Новая газета»

В котокафе «Мурчашка», которое, по сути, является приютом, живут тридцать три кота. Люди приходят сюда пообщаться с котиками, снять стресс и найти себе друга. С момента открытия «Мурчашка» пристроила в новые дома сорок кошек. Коты попадают сюда самыми разными путями, но у всех трудная судьба: кого-то привозят волонтеры, кого-то подбирают на улице сами сотрудники, некоторых подбрасывают прямо под двери.

29 июля в «Мурчашку» внезапно пришла прокурорская проверка. Никаких документов о том, с чем она связана, межрайонный прокурор Атабеков А.Д. не представил. Упомянул только постановление прокурора по городу Москве Попова Д.Г., но показать его отказался. Вместе с прокурором пришли сотрудники Роспотребнадзора и Комитета ветеринарии Москвы.

НАТАЛЬЯ МИШИНА, ВЛАДЕЛИЦА КОТОКАФЕ:

Фото: Анастасия Егорова / «Новая газета»

— В час дня в среду мне позвонил помощник Преображенского межрайонного прокурора г. Москвы и сказал, что придет вручить какой-то документ в два часа. Чтобы я была на месте. Я не ожидала ничего плохого и, конечно, поехала. Пришли четверо — прокурор, двое из Роспотребнадзора и один из Ветеринарного комитета.

Началось прямо с порога: по нашим правилам, чтобы не принести котам инфекцию, нужно обработать руки антисептиком и переобуться в сменную обувь, используя одноразовые носки. Это связано не с коронавирусом, а с безопасностью наших животных. Они отказывались это сделать сразу и только после долгих препирательств выполнили требования заведения.

А потом четыре часа был театр абсурда. Сразу стало понятно, что пришли что-нибудь найти. Придирались буквально ко всему: начиная от чистых ведер для мытья помещений, которые, оказывается, нельзя ставить одно в одно, а только рядом. Потом потребовали убрать все мягкие предметы: когтеточку и лежанки, потому что их нельзя дезинфицировать, оказывается. На мой вопрос, где же должны лежать котики и обо что точить когти, сказали, пусть все лежат на деревянных полках, другие же лежат…

А потом нашли кофеварку. И тут понеслось: а, вы варите кофе?! А значит, вы его готовите в кафе?! Значит, вы — общепит! Мы никаким образом не общепит, мы антикафе. У нас нет лицензии общепита. Наша деятельность регламентируется кодом 93.29.9 «деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки». Мы не продаем кофе, посетители могут самостоятельно взять кофе или чай и печенье, это бесплатный бонус для наших гостей

И дальше они искали нарушения исходя из нормативов, как если бы мы были общепит, и заносили их в протокол. Спорили, противоречили друг другу, постоянно куда-то звонили, что-то выясняли. На мой вопрос, что нужно сделать, чтобы исправить нарекания и не оказаться общепитом: убрать кофеварку или вообще все напитки и печенье? Что вообще нужно сделать, какие претензии и как их исправить, мне никто не ответил. Вопрос о том, в чем заключается цель проверки: оштрафовать нас, закрыть, что-то изменить в работе, — тоже проигнорировали.

Вчера мы были на приеме у прокурора. Он отправил наше дело в Роспотребнадзор. Конечно, хорошо, что не стал приостанавливать работу на 90 дней, и мы пока можем работать».

Фото: Анастасия Егорова / «Новая газета»

Разбирательство в Роспотребнадзоре грозит «Мурчашке» штрафами. И самым простым выходом кажется — их выплатить и забыть как страшный сон. Но если Наталья признает штрафы обоснованными и просто оплатит их, она автоматически согласится, что ее деятельность подпадает под предприятие общественного питания. А это прямой путь к бесконечным проверкам, придиркам и закрытию. Самый вероятный сценарий развития ситуации — разбирательство в суде.

Пока мы общаемся с Натальей, моя сумка с ноутбуком, от которой пахнет четырьмя собаками, становится сначала центром внимания четырех рыжих котов, потом трех полосатых. На колени запрыгивает кот без передней лапки. Его зовут Вера, он самый ласковый из всех, хочет общаться и мурчать. На мой вопрос, кому Наталья так неудачно перешла дорогу, что на нее натравили аж прокуратуру по Москве, она отвечает: «Честно, не представляю. Мы все это задумывали как место для релакса. И чтобы помочь котикам. Не просто снять квартиру и набить туда кучу животных на пристройство, как делают кураторы и передержки. А сделать место, где не только все для котиков, но и для людей».

Пока я в окружении котов, жующих провод от айфона и нажимающих все кнопки на ноутбуке, сдаю текст, новые владельцы приезжают забрать трехцветную кошку Искорку.

Фото: Анастасия Егорова / «Новая газета»КАК ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ «МУРЧАШКА»

Перевод денег на карту СБ 4274320035154023 на имя Натальи Михайловны М.

Закупка кормов, наполнителей (в интернет-магазинах, в обычных зоомагазинах) и организация их доставки по адресу котокафе. Из кормов лучше всего подойдут сухой корм «Роял Канин»: Calm, Urinary, Gastrointestinal, Hepatic, Neutered Satiety, Balance, как сухой так и влажный; корм Sannabelle для чувствительного пищеварения. Или любой влажный премиум или суперпремиум корм. Также можно приобрести любой древесный наполнитель для кошачьих туалетов.

Анастасия Егорова

руководитель направления «Волонтеры России»

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