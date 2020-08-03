Мнение: О том, что в России реально рухнуло и задело почти каждого

03.08.2020, 20:35, Разное

Очень часто приходится в новостях о России читать вот эти два слова – «всё рухнуло». Порой даже рекордно. А потом заходят всякие разные комментаторы и спрашивают, мол, а что рухнуло-то? Дома стоят, машины ездят, люди с голоду не мрут. Где вселенская #катастрофа?

Будто бы обвал – это непременно сразу в клочья, в прах и пыль…

Что ж, спрашивали – отвечаем.

Пандемия #коронавирус­а и недокарантин, введённый российскими властями, нанесли нокаутирующий удар по малым и средним предпринимателям. По итогам второго квартала доходы россиян от предпринимательской деятельности рухнули на 37%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В сумме владельцы бизнеса, составляющие основу вымирающего «среднего класса», потеряли 300 млрд руб.

В результате доля предпринимательских доходов у населения составила всего 3,5% – минимальный показатель за всё время доступных данных (с начала XXI века). И это вчетверо ниже уровней, например, 2000 года (14,7%). Вероятно, доля поступлений от бизнеса в доходах граждан опустилась до отметок начала 1990-х. И кроме того, согласно официальной статистике, за апрель-июнь реальные располагаемые доходы граждан РФ просели на 8% – рекордную с 1999 года величину.

Может показаться, что всё это касается только барыг и прочих барбершоперов, которым теперь придётся встать к станку или сесть за трактор. Но – нет. Закрытие малых и даже средних предприятий приняло в России массовый характер. Менее половины предпринимателей заявили о том, что их #бизнес уже начал работу. Ещё около трети – восстанавливаются или пытаются приспособиться. А каждый пятый бизнесмен сообщил о том, что его дело либо окончательно закрыто, либо находится в стадии закрытия.

Это напрямую касается не менее 18 млн чел., занятых в сегменте МСП. Даже те, кто сохранили работу, возможно, потеряли в зарплате. Если посчитать вместе с членами семей, выйдет, что примерно около трети населения страны пострадали вкупе с частными предпринимателями, которых #государство практически не стало поддерживать в этот #кризис.

Но проблема несколько шире, чем только потеря рабочих мест или доли доходов. Рухнувшие доходы от бизнеса и закрываемые частные предприятия означают, что в экономике станет ещё больше государства. Хотя его доля там, порядка 70%, и так неприлично высока. Кстати, с начала 2000-х наблюдается показательный тренд: удельный вес государственной собственности растёт, а эффективность её снижается. Совпадение? ©

В этом смысле #Россия постепенно, зато неуклонно приближается к показателям #СССР. Где, к слову, доля государственной собственности не была 100%-й. Ну и про невысокую эффективность и нараставшую отсталость плановой советской экономики напоминать, наверное, не нужно.

Так в правильном ли направлении идут дела у нас?