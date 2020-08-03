Мнение: Раздел Антарктиды, суперудар по Туле и холодная война с Китаем

03.08.2020, 20:32, Разное

1. Создатели заглавной карты делят Антарктиду, исходя из расположения антарктических станций разных государств. Конечно, пока что схватка за ледяной континент не началась, и политики делают вид, будто считают его общим, однако рано или поздно масштабное освоение Антарктиды наверняка начнётся:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/vozmojnyi-razdel-antarktidy-mejdu-stranami-mira-5f1d4ec2b1b08d7d6e35aa3b

Как видно на карте, если делить прямо сейчас, то добрая половина Антарктиды достанется России. В том числе потому, что в самой глубине континента, вблизи полюса холода, находится наша станция «Восток».

2. Датчане опасаются, что Россия может атаковать Гренландию:

https://lenta.ru/news/2020/07/31/kinzhal/

Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому супероружию в Арктике. Об этом пишет датская газета Berlingske.

Издание поясняет, что регион абсолютно беззащитен перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». «Это уже не чистая выдумка, а, возможно, то, на что Россия уже способна сегодня. Мы не знаем точно, как далеко может пролететь “Кинжал”, но с его скоростью, точностью попадания и дальностью действия минимум в тысячу километров он меняет баланс сил в регионе», — отмечает автор материала.

В статье говорится, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.

3. Судя по тому, что пишет Иван Данилов, мы можем утереть пот со лба и немного передохнуть. Главным противником США в новой Холодной войне будет на этот раз не Россия:

https://ria.ru/20200727/1574946832.html

Создается отчетливое ощущение, что американская политическая элита пришла к коллективному выводу: стране очень сильно нужна еще одна холодная война. А значит, конфликт внутри самих США сейчас идет за право командовать страной в рамках этой новой холодной войны. Китай в качестве эдакого “главного врага” объективно подходит лучше, чем Россия, как минимум по трем причинам.

Первая: конфликт с Китаем может принести США вполне реальные экономические бонусы — как минимум за счет возвращения в США или хотя бы на территории, дружественные США, промышленности, вывезенной в Китай за прошедшие десятилетия.

Вторая: Китай, по крайней мере на данный момент, менее опасен в военном плане, чем Россия, и, с точки зрения вашингтонских ястребов, “душить” его нужно именно сейчас, то есть до того, как он успеет как следует вооружиться.

Третья: негативное отношение к Китаю (в отличие от “российского вопроса”) вполне объединяет избирателей обеих партий, и это будет важным фактором для президента, которому понадобится “сшить” страну после выборов.

И действительно, даже несмотря на нефтегазовые войны, у нас нет таких экономических противоречий с США, как у американцев с Китаем. Однако американцы по-прежнему не могут смириться с нашей военной мощью, да и некоторые важные культурные различия между нами, судя по последним событиям, налицо.

Может быть, американские элиты наконец-то сменятся: непримиримые ветераны прошлой Холодной войны уйдут на покой, а молодые чёрно-зелёные социалисты оценят, что в России нет такого расизма, как в США, что наша экология год от года улучшается, а наше социальное государство щедро поддерживает граждан (в том числе бесплатной медициной и образованием).