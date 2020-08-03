 

Ученые из США объяснили, с чем связано замирание у людей во время испуга

03.08.2020, 20:30, Разное

Ученые, представляющие Колумбийский университет (США), после изучения биологических реакций определили, с чем может быть связано замирание у людей на несколько секунд во время испуга. Причиной такого эмоционального проявления является серотонин.
Испуг активизирует симпатическую нервную систему человека. Это сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений, сжиманием периферических кровеносных сосудов, что приводит к высокому артериальному давлению. Замирание вызывается мгновенным высвобождением большого количества гормона серотонина.

Специалисты смогли доказать это с помощью проведения эксперимента с плодовыми мушками. В момент испуга насекомые проявляют те же биологические реакции, что и люди, хотя строение организма колоссально отличается, пояснил соавтор исследования Ричард Манн. Секундные паузы при испуге имеют немаловажное значение с точки зрения эволюции. Благодаря проявлению “торможения”, характерного для выброса серотонина, живые существа имеют возможность получить больше данных о явлении, ставшем причиной испуга. Это существенно повышает шансы выжить в условиях экстремальных ситуаций.





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