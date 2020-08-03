 

Свадьба Брэда Питта и Дженнифер Энистон обошлась им в один миллион долларов

03.08.2020, 20:30, Разное

Свадьба Брэда Питта и Дженифер Энистон, состоявшаяся 20 лет назад, обошлась знаменитостям в один миллион долларов. Торжественная церемония прошла на скале в городе Малибу, расположенном в американском штате Калифорния.
Возлюбленные арендовали территорию с видом на Тихий океан площадью пять акров, стараясь по максимуму избежать внимания СМИ. Для недопущения наблюдения за мероприятием с воздуха была ограничена возможность передвижения над воздушным пространством имения. На свадьбе присутствовали коллеги Энистон по сериалу «Друзья» – Кортни Кокс и Мэтью Перри, а также Сальма Хайек и Камерон Диаз. Гости заранее согласились сохранять конфиденциальность, о чем подписали соответствующие документы. Обеспечение безопасности молодоженов обошлось им в 100 000 долларов. Свадебный наряд невесты был сшит из шелка, вышитого бисером, который дополнили лодочки Manolo Blahnik. Брэд Питт выбрал для торжества черный смокинг Heidi Slimane, а подружки невесты одели зеленые шелковые платья.

Букет Энистон состоял из голландских роз, а 50 000 тюльпанов и глициний были украшением мероприятия. Кульминацией праздника стал красивый фейерверк.

Брак знаменитостей продлился 5 лет, пока Брэд Питт не начал отношения с Анджелиной Джоли.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / В Windows 10 от Microsoft добавили функцию аппаратного ускорения

27.07 / Пытки

13.07 / Иван Ургант поделился редкими снимками жены и дочерей

14.07 / Сын Элизабет Херли снялся в провокационной рекламе с Ириной Шейк

01.08 / Названы сайты, которые не стоит посещать через общественную сеть WI-Fi

04.07 / Неужели этот год станет решающим в истории человечества?

31.03 / Мнение: Потеря близкого

15.07 / Мнение: А у вас доллар по 80! Демократия в России снова в опасносте!

27.06 / Представители Роскосмоса увидели недостатки в конструкции корабля Илона Маска

09.07 / Эксперт не исключил введения режима ЧП и переноса выборов в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска