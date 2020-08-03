Свадьба Брэда Питта и Дженнифер Энистон обошлась им в один миллион долларов

03.08.2020, 20:30, Разное

Свадьба Брэда Питта и Дженифер Энистон, состоявшаяся 20 лет назад, обошлась знаменитостям в один миллион долларов. Торжественная церемония прошла на скале в городе Малибу, расположенном в американском штате Калифорния.

Возлюбленные арендовали территорию с видом на Тихий океан площадью пять акров, стараясь по максимуму избежать внимания СМИ. Для недопущения наблюдения за мероприятием с воздуха была ограничена возможность передвижения над воздушным пространством имения. На свадьбе присутствовали коллеги Энистон по сериалу «Друзья» – Кортни Кокс и Мэтью Перри, а также Сальма Хайек и Камерон Диаз. Гости заранее согласились сохранять конфиденциальность, о чем подписали соответствующие документы. Обеспечение безопасности молодоженов обошлось им в 100 000 долларов. Свадебный наряд невесты был сшит из шелка, вышитого бисером, который дополнили лодочки Manolo Blahnik. Брэд Питт выбрал для торжества черный смокинг Heidi Slimane, а подружки невесты одели зеленые шелковые платья.

Букет Энистон состоял из голландских роз, а 50 000 тюльпанов и глициний были украшением мероприятия. Кульминацией праздника стал красивый фейерверк.

Брак знаменитостей продлился 5 лет, пока Брэд Питт не начал отношения с Анджелиной Джоли.