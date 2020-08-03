«Минус десять лет за пять минут»: Софья Эрнст поделилась секретом быстрого «омоложения»

03.08.2020, 20:30, Разное

Софья Эрнст в своем микроблоге в Instagram поделилась секретом «омоложения», для которого нужно всего пять минут времени. 32-летняя супруга 59-летнего гендиректора Первого канала заплела свои длинные волосы в косички.

Софья Эрнст недавно родила сына и после рождения третьего ребенка пребывает в прекрасной форме. На опубликованном снимке актриса позирует в облегающих джинсах и белой блузке. Свои русые волосы она покрасила в ярко-рыжий цвет. Супруга Константина Эрнста продемонстрировала цветущий вид и сияющую кожу. В описании под снимком, звезда «Содержанок» подчеркнула, «две заплетенные косички являются супер anti-age-процедурой, результат которой – минус десять лет за пять минут».

Поклонницы актрисы, пришедшие в восторг от преображения своего кумира, откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «Класс! Я думала, что это Ваша родственница- подросток!», «Гениально», – умилялись пользователи Сети.