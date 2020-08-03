 

«Минус десять лет за пять минут»: Софья Эрнст поделилась секретом быстрого «омоложения»

03.08.2020, 20:30, Разное

Софья Эрнст в своем микроблоге в Instagram поделилась секретом «омоложения», для которого нужно всего пять минут времени. 32-летняя супруга 59-летнего гендиректора Первого канала заплела свои длинные волосы в косички.
Софья Эрнст недавно родила сына и после рождения третьего ребенка пребывает в прекрасной форме. На опубликованном снимке актриса позирует в облегающих джинсах и белой блузке. Свои русые волосы она покрасила в ярко-рыжий цвет. Супруга Константина Эрнста продемонстрировала цветущий вид и сияющую кожу. В описании под снимком, звезда «Содержанок» подчеркнула, «две заплетенные косички являются супер anti-age-процедурой, результат которой – минус десять лет за пять минут».

Поклонницы актрисы, пришедшие в восторг от преображения своего кумира, откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «Класс! Я думала, что это Ваша родственница- подросток!», «Гениально», – умилялись пользователи Сети.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мнение: Задорнов. Цитата

29.07 / Мнение: Выставка недавно открытых работ Рокотова началась в Историческом музее

26.06 / Мнение: Тупик

30.06 / Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, как не допустить образования камней в желчном пузыре

15.07 / Спасение Цирка в РФ: Росгосцирк готовится к выходу из кризиса

16.07 / Ученые нашли ключевой признак осложнений от коронавируса

30.07 / Ученые рассказали о вреде антибиотиков для здоровья детей в будущем

24.07 / Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян

10.07 / Синдром разбитого сердца встречается все чаще на фоне пандемии

02.08 / В России снизят первый взнос по льготной ипотеке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска