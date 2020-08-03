 

В Коми произошел разлив нефти

03.08.2020, 20:23, Разное

Из поврежденного нефтепровода в Усинском районе Коми произошел разлив нефти, передает “Царьград”. Причиной ЧП называют действия подрядчика, который проводил демонтаж неработающей трубы, и случайно задел действующую. В результате вылилось порядка 16 кубических метров черного золота. Образовалось пятно в половину гектара. Печорская природоохранная межрайонная прокуратура собирается проводить проверку. В частности, оценке будут подвергнуты действия арендатора – компании ООО “Лукойл-Коми”.





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