Мнение: Нападение на тюрьму в Джелалабаде

03.08.2020, 20:10, Разное

Трупы убитых боевиков ИГИЛ из вилаята Хорасан, которые пытались захватить тюрьму в Джелалабаде, где содержалось до 2000 заключенных (из них до 500 боевиков и пособников ИГИЛ + до тысячи пленных талибов). Нападение произошло в качестве мести за ликвидацию афганским спецназом одного из главарей вилаята Хорасан в провинции Нангархар.

Нападение началось со взрыва мощной бомбы у ворот тюрьмы после чего до 30 боевиков напали на охрану тюрьмы.

Всего в ходе почти суточного боя (бои в центре Джелалабада продолжались 19 часов), были убиты 29 человек (из них 8 боевиков ИГИЛ, несколько заключенных талибов, которых использовали в качестве живого щита + трех казнили боевики, а также охранники и военные + случайные лица). Более 50 человек получили ранения различной степени тяжести (среди раненых 7 детей).

Бой шел как на территории тюрьмы, так и на территории соседних зданий, где пытались скрыться боевики ИГИЛ и куда пытались бежать те заключенные, которые смогли выбраться из тюрьмы. Судя по кадрам, армия или боевики применяли в городе минометы, в результате чего при перелетах случались попадания в жилые дома.

Некоторые заключенные воспользовались боями и смогли сбежать, после чего по городу начался их отлов (уже поймали около 1000 беглых зеков), который продолжается до сих пор.В городе введен комендантский час. Талибан осудил убийство боевиками ИГИЛ заключенных талибов ("черным" пообещали ответку) и раскритиковал меры безопасности предпринимаемые правительством, которые привели к гибели членов движения.

В районе Джелалабада между правительством и Талибаном перемирие относительно работало, поэтому данный акт ИГИЛ рассматривается и как попытка срыва перемирия в Джелалабаде.



Убитый главарь ИГИЛ в провинции Нангархар Асадулла Оракзай.