 

Трамп в понедельник подписал указ о приоритетном найме американцев

03.08.2020, 20:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о приоритетном найме американцев, призванный предотвратить замещение американских работников иностранными. Как подчеркивается в заявлении Белого дома, администрация Трампа «не потерпит увольнения трудолюбивых американцев в погоне за дешевой иностранной рабочей силой».

«Мы убеждены, что рабочие места нужно в первую очередь предлагать американцам», – заявил президент.

Указ предписывает федеральным ведомствам оказывать предпочтение американцам при распределении выгодных федеральных контрактов. «Со стороны федеральных работодателей было бы несправедливо заменять квалифицированных американцев работниками из других стран», – отмечается в заявлении Белого дома.

В соответствии с президентским указом все федеральные ведомства должны будут пройти внутреннюю проверку, чтобы удостовериться, что на конкурсные должности назначаются только граждане США.

Указ также нацелен на борьбу с аутсорсингом, особенно в условиях пандемии, из-за которой миллионы американцев лишились работы.

В заявлении упоминается недавнее решение Администрации долины реки Теннесси о переводе на аутсорсинг 20 процентов рабочих мест в технологическом секторе. По словам администрации, это решение может привести к тому, что более 200 квалифицированных американцев заменят иностранные работники с временными рабочими визами, а местная экономика потеряет десятки миллионов долларов в течение следующих пяти лет. Как заявляют в Белом доме, учитывая повсеместные хищения интеллектуальной собственности, аутсорсинг в IT-сфере может представлять угрозу для национальной безопасности.

«Во время пандемии президент Трамп выполнял свое обещание ставить американских рабочих на первое место. В то время как страна оправляется от последствий пандемии, президент Трамп принял меры, чтобы американским работникам не приходилось оставаться в стороне, пока их заменяют новой иностранной рабочей силой, – отмечают в Белом доме. – Чтобы защитить рабочие места для американцев, президент Трамп приостановил допуск в страну новых иммигрантов по ряду категорий виз».

В частности, президент инициировал реформы в программе виз вида H-1B с целью поставить в приоритет высокооплачиваемых работников и закрыть лазейки, чтобы американские работники не были вытеснены дешевой иностранной рабочей силой.

Напомним, что в апреле 2017 года Трамп подписал указ Hire American Buy American («Нанимай американцев, покупай американское»), преследующий аналогичную цель.

Президент неоднократно подчеркивал необходимость создавать и сохранять рабочие места в стране. «Создавая рабочие места, мы преобразуем жизнь людей», – заявил он, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка в ноябре 2019 года.





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