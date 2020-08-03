Личное: Так не доставайся же ты никому!

03.08.2020, 19:54, Разное

Что вы бы сделали, если бы ваш муж несколько раз оставался у любовницы на ночь, а потом и вовсе бы решил свалить навсегда к ней?

Пилили бы его? Жена распиленного рэпера Энди Картрайта именно так и сделала.



Фото: Соцсети

Напомню, что на прошлой неделе Марина Кохал, жена покойного, аккуратно распила мужа, сварила его органы в соли, расфасовала останки по пакетам, а потом заявила, что рэпер скончался от передоза.

Следователи в версию Марины почему-то отказались верить и стали копать.

И вот накопали — любовницу.

Как сообщают СМИ, органы изучили переписку покойника в соцсетях, нашли даже адрес предполагаемой разлучницы и оказалось, что Энди собирался свалить к ней с песнями.

Обидно, конечно. Ты ему — всю душу, а он — ну, ничего, его ведь можно чуть-чуть попилить, верно?

Мне трудно представить саму ситуацию — вот перед тобой мужик. Подлец, негодяй, но я всегда исхожу из той логики, что если от тебя кто-то сваливает, тебе повезло.

Завёл любовницу? Значит, с говном ты изначально связалась. И хорошо, что это вскрылось сейчас, а не позже — давай, вали быстрее!

Логика курицы принципиально отличается от моей: ка-а-ак, куда, кух-куда?!

Свалить решил, мерзавец и проходимец? А кто будет платить, содержать, кого я буду клевать клювиком в темечко по вечерам?!

Если не мой, то ничей, решает курица, и — ну, вот аккуратненько его пилит ножовкой. Вот вам и весь мотив.

А из какой логики исходите вы? Представьте, что ваше половое счастье решило оставить вас — ваши мысли, действия?