Эксперт: Разрыв соглашения с Кипром усилит позиции Москвы при переговорах с другими офшорами

03.08.2020, 19:53, Новости дня

Заявлением о выходе из соглашения с Кипром о двойном налогообложении РФ продемонстрировала непоколебимость своей позиции в борьбе с налоговыми уклонистами. Такое мнение высказал доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Виктор Мачехин. По его словам, это даст Москве козыри при переговорах с другими офшорными зонами.

«Это один из важных шагов РФ по борьбе с налоговыми уклонистами, но далеко не первый. Это последовательная позиция. Первые шаги были сделаны еще в 2014 году, когда были приняты новые правила по деофшоризации, амнистии капитала, по налогообложению контролируемых иностранных компаний (КИКи)», – говорит доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Виктор Мачехин.

«Однако сейчас открывается новая страница в этой истории. РФ первый раз расторгает соглашение о двойном налогообложении. Такая возможность предусмотрена в самом тексте договора, но происходит это редко. Была такая позиция, что РФ не сможет решиться на такой шаг. Однако Москва продемонстрировала, что у нас президент не шутит. РФ показала, что готова проводить собственную политику по борьбе с налоговыми уклонистами», – продолжает собеседник.

Такая бескомпромиссная позиция РФ может помочь ей при аналогичных переговорах с другими странами-офшорами. «Кипрская история» поможет им быстрее согласится на компромиссный вариант, предложенный Россией.

«Соглашение о двойном налогообложении – это стандартный документ. РФ заключила подобные договора с 85 странами. Вкупе с национальным законодательством стран оно позволяет избежать двойного налогообложения, но иногда приводит к тому что нет вообще никакого налогообложения. Страны типа Кипра активно используются для размещения компаний, через которые из РФ вывозят доходы без уплаты налогов. Например, процентные доходы, полученные в России, выплачивают на Кипре без удержания российских налогов. При получении дивидендных доходов выплачивается налог по очень низкой ставке в 5%», – поясняет Виктор Мачехин.

Россия предложила Кипру выбор: либо в действующее соглашение вносятся изменения по двум позициям, а именно, повышается до 15% налог на дивиденды и проценты, либо соглашение расторгается. Отменить льготные налоговые ставки для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов и процентов на зарубежные счета потребовал 25 марта президент Владимир Путин. Он поручил пересмотреть соглашения или разорвать их. Кипр от мягкого варианта отказался, поэтому РФ пришлось пойти по жесткому пути – объявить о выходе из соглашения.

«За счет того, что кипрская схема не будет работать, российский бюджет должен пополниться дополнительными налоговыми доходами.

Кто-то из физических лиц и организаций заплатит больше налогов России. Однако есть риск, что место Кипра может занять другая страна с такими же налоговыми соглашениями», – говорит Мачехин. У РФ уже имеются претензии к Мальте и Люксембургу.

Ранее в понедельник стало известно, что Минфин России запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Сейчас дивиденды при выплате физлицам – налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам – 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог. Соглашение с Кипром позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов с 15% до 5%. Аналогичные уведомления с требованием внести изменения в налоговые соглашения Минфин РФ направлял Люксембургу и Мальте.

Минфин Кипра позже отреагировал на выход РФ из налогового соглашения. Там заявили, что надеются урегулировать с Россией вопрос о соглашении и рассчитывают на продолжение переговоров.