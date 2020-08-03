Желание России увеличить поставки оружия на Донбасс свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористов – Минобороны Украины

03.08.2020, 19:47, Новости дня

Если Россия увеличит поставки оружия боевикам на Донбассе, это будет говорить о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористов на уровне государства. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины от 3 августа.

В ведомстве напомнили о количестве вооружения и военной техники из РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

“Танков – 480 единиц; боевых бронированных машин – более 900 единиц; пушек и гаубиц – около 450 единиц; минометов – около 300 единиц; реактивных систем залпового огня – около 210; средств противовоздушной обороны – около 700; противотанковых средств – около 450”, – уточнили в Минобороны.

Указанное российское вооружение перевозилось в Украину через неподконтрольные участки границы, отметили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что с начала агрессии России на Донбассе это вооружение и боевая техника используются против мирного населения.

“Если Россия хочет увеличить поставки оружия, это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства”, – подытожили в министерстве.

В России заговорили о поставках оружия на оккупированный Донбасс в ответ на одобрение Сенатом США законопроекта о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал 31 июля, что в случае помощи США Украине России ничего не остается, кроме как защитить людей на Донбассе поставками оружия.

Сенаторы США выступили за ежегодное предоставление военной помощи Украине, в том числе летальной, в размере $300 млн. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение сегодня. Его авторы – представители как Республиканской, так и Демократической партии.

Законопроект предусматривается выделение $4 млн в год на подготовку украинских офицеров. Документ также призывает Государственный департамент создать рабочую группу по Украине, куда войдут европейские союзники, и назначить специального посланника для Украины, который будет служить связующим звеном со стороны США в мирных переговорах в нормандском формате.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа поддерживает увеличение летальной помощи Украине.