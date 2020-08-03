 

Власти Тернополя отказались выполнять требование Кабмина о строгом карантине

03.08.2020, 19:47, Новости дня

Решение государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, согласно которому Тернополь внесен в самую строгую, “красную” карантинную зону, не основано на нормах Конституции Украины. Об этом говорится в решении внеочередной сессии Тернопольского городского совета, которая состоялась 3 августа.

Учреждениям и предприятиям города рекомендуют вести деятельность в соответствии с решениями местной, а не киевской комиссии по ЧС, а органам Национальной полиции – не привлекать к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с решениями местной комиссии.

Горсовет просит министра здравоохранения Максима Степанова исключить Тернополь из “красной” зоны, а министра инфраструктуры Владислава Криклия – отменить запрет на остановку пассажирских поездов на тернопольском вокзале.

“Тернопольчане просят обеспечить их конституционные права, в том числе право на труд. Отнесение Тернополя в “красную” зону не соответствует никаким показателям. Остановить работу города мы не можем. Город и так с начала эпидемии потерял более 100 млн грн. Взамен мы не получили помощи от государства. Приобретение медикаментов, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и даже зарплаты врачам финансируются за счет городского бюджета”, – приводит пресс-служба горсовета слова мэра Сергея Надала.

За принятие решения проголосовало 34 депутата из 42, отмечает 0352.ua.

Правительство Украины 22 июля разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую”. 31 июля стало известно, что Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в “красную” зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров и другие ограничительные меры.

Депутаты городского совета Луцка на внеочередном заседании 3 августа отказались от дополнительных ограничений из-за отнесения города к “красной” зоне карантина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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