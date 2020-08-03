Мнение: Законы индукции

03.08.2020, 19:42, Разное

Хабаровские протесты довольно показательны с точки зрения продолжения и развития протестного движения в современной России. Они имеют все тот же локальный характер, и все так же кроме моральной поддержки со стороны пусть и миллионов людей в других регионах, ничего создать не может. С другой стороны, события в Хабаровске сразу начались с политической повестки и политических лозунгов, что показывает понимание людей: в рамках действующего режима никакие иные лозунги уже не работают. Предельно враждебный по отношению к народу полуфашистский режим никогда и ни при каких обстоятельствах не будет решать их проблемы. Наоборот – создавать их.

Тем не менее пока хабаровский протест – классический "крестьянский бунт", когда восставшие крестьяне очень хорошо понимают, что им нужно делать на первом этапе и совершенно не понимают, что делать, когда они выгонят помещика и сожгут его усадьбу. Тактические решения не переходят в стратегию действий. Поэтому любой крестьянский бунт всегда рано или поздно давится властью.

Рецепт здесь, в сущности, известен. Необходимо в рамках протеста создать индукционный эффект. Лозунг "Делай как я". Повестка должна быть понятной и близкой для людей, живущих в других регионах. Тогда эффект приобретет характер лавины, распространяясь все дальше.

Политика – это всегда борьба за власть. Все остальное – ее имитация. Если протесты перешли на уровень политических требований, то вопрос о власти неизбежно должен будет возникнуть. Сейчас или потом, в другом месте – неважно.

Примерно понятно, что именно должны (и будут в конечном итоге) делать протестующие. Они должны создавать свои собственные органы и структуры самоуправления, в рамках которых и будет формироваться структура протеста, возникать лидеры, рефлексироваться идеи. Именно так развивалась ситуация в 1917 году, когда стихийно создаваемые советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов брали реальную власть в свои руки вне зависимости от того, что думает по этому поводу официальная власть. Потом к этой идее присоединились и организованные структуры-партии. Но вначале был стихийный самоорганизующийся процесс.

Вряд ли сегодня ситуация выглядит иначе. Политика рано или поздно потребует от протестующих решать вопрос о власти на местах. Это объективный процесс, и важно здесь, скорее, лишь то, кто первым его запустит. Будет ли это Хабаровск или это начнется с другой протестной локации – но иначе проблема не решается. Вопрос стоит ребром – или крестьянский бунт, или освобождение страны от путинского фашизма. И другого выбора у тех, кто выходит на протест, все равно нет.