Мнение: Когда отпустят россиян?

03.08.2020, 19:40, Разное

Задержанные в Беларуси россияне, оказывается, добирались транзитом «в одну из стран Латинской Америки». Такое заявление сделал российский консул Кирилл Плетнев в эфире «России-1», после посещения задержанных в СИЗО.

«Мы, конечно, постарались приободрить россиян, но должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме, — отметил Плетнев. — Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, фамилии которых большинство из них никогда не слышали».

За арестованных россиян продолжает заступаться и МИД России. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе встречи с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко заявил, что считает «безосновательным и надуманным задержание россиян в Белоруссии по подозрению в подготовке массовых беспорядков в республике накануне президентских выборов».

« Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником» – подчеркнуто в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

В общем, история задержания россиян под Минском с каждым днем становится все более мутной. И конца и края этой истории пока не видно. Думаю, что она продолжится и после голосования по выборам президента Беларуси. Очевидно, что до дня голосования их никто не отпустит. Но не факт, что их освободят и после голосования. Хотя там, Александру Лукашенко, думаю, будет уже не до задержанных россиян…

Фотография отсюда