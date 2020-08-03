Дело сестер Хачатурян будет рассматривать суд присяжных

03.08.2020, 19:38, Разное

Дело Ангелины и Крестины Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассматривать суд присяжных. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей и назначена дата отбора кандидатов в присяжные заседатели — 31.08.2020 года», — рассказали в пресс-службе.

Также на сегодняшнем заседании Мосгорсуд продлил сестрам меру пресечения и дополнительно запретил им участвовать в публичных массовых мероприятиях. Их защитники просили заменить девушкам меру пресечения на подписку о невыезде, однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Таким образом, в отношении сестер по-прежнему будет действовать запрета определенных действий. В том числе, им запрещено пользоваться интернетом и общаться между собой.

Крестину, Марию и Ангелину Хачатурян обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору своего 57-летнего отца Михаила летом 2018 года. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после многолетних истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца. Экспертиза подтвердила, что действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью сестер.

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