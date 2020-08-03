В Польше была найдена скрытая пещерная система под историческим замком

03.08.2020, 19:31, Новости дня

Группа археологов обнаружила под средневековым Ольштынским замком в Польше скрытую пещеру, систему туннелей и расщелин.

Во время исследования в замке Ольштын XIV века археологи изучали большую пещеру в Нижнем замке, которая служила ранее кладовой. Также геологи из Университета Силезии на этом месте провели серию зондирований и обнаружили существование пустот в скалах.

Проанализировав результаты последнего исследования, специалисты обнаружили щель, которая ведет в неизвестную пещерную камеру. Пока эксперты не могут оценить ее полный размер, а также возраст всех отложений. Ученые предполагают, что под замком могут быть еще расщелины и туннели, которые ведут в другие пещеры.