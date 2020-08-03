Обнаружен способ, который поможет стереть неприятные воспоминания

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03.08.2020, 19:31, Новости дня

Во время нового исследования ученым удалось стереть у добровольцев неприятные воспоминания.

Чтобы это осуществить, специалисты провели трансчерепную магнитную стимуляцию мозга. Ее главной целью является борьба с посттравматическим стрессовым синдромом и другими нарушениями психики. Во время работы эксперты повышали и понижали активность разных частей головного мозга при помощи магнитных сигналов разной частоты.

Подобная методика является бесконтактной: проникая в мозг, сигналы становятся импульсами электричества, меняющими характер работы нервных клеток в отдельной области головного мозга. Кроме этого, такая технология убирает симптомы болезни Паркинсона, снижает тягу к курению, а также улучшает арифметические и языковые способности добровольцев.





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