Обнаружен способ, который поможет стереть неприятные воспоминания

03.08.2020, 19:31, Новости дня

Во время нового исследования ученым удалось стереть у добровольцев неприятные воспоминания.

Чтобы это осуществить, специалисты провели трансчерепную магнитную стимуляцию мозга. Ее главной целью является борьба с посттравматическим стрессовым синдромом и другими нарушениями психики. Во время работы эксперты повышали и понижали активность разных частей головного мозга при помощи магнитных сигналов разной частоты.

Подобная методика является бесконтактной: проникая в мозг, сигналы становятся импульсами электричества, меняющими характер работы нервных клеток в отдельной области головного мозга. Кроме этого, такая технология убирает симптомы болезни Паркинсона, снижает тягу к курению, а также улучшает арифметические и языковые способности добровольцев.