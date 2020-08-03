 

Россия обратилась к властям Польши из-за осквернения памятника Рокоссовскому

03.08.2020, 19:30, Новости дня

Посольство РФ в Польше направило письма протеста в министерство иностранных дел и министерство культуры республики в связи с осквернением памятника маршалу Константину Рокоссовскому, сообщил в понедельник пресс-секретарь диппредставительства Владимир Александров.

«Официальные письма с протестом против акта вандализма в отношении памятника Константину Рокоссовскому были направлены в министерство культуры и национального наследия Польши и в МИД республики», – передает ТАСС его слова.

Напомним, в Польше в ночь на четверг, 30 июля, неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство РФ в Польше выразило возмущение по этому факту.

Правнучка советского маршала Константина Рокоссовского Ариадна назвала «ударом в сердце» действия польских националистов, осквернивших памятник ее прадеду. МИД Польши в свою очередь заявило, что «осуждает все акты вандализма».





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