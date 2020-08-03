“Это миф для женщин!”: Роза Сябитова рассказала о причине “боязни серьезных отношений” у мужчин

03.08.2020, 19:30, Разное

Популярная телеведущая Роза Сябитова разместила на своей странице в Instagram публикацию, посвященную вопросу взаимодействия партнеров после знакомства. В посте знаменитость отдельно остановилась на таком факторе, как “боязнь серьезных отношений” у мужчин.

Стоит отметить, что львиная доля тематических публикаций в микроблоге Розы Сябитовой, являющейся ведущей телепередачи “Давай поженимся!”, посвящена главной, по её мнению, цели женщины – добиться от своего партнера заключения официальных брачных отношений. В них “первая сваха страны”, как сама себя идентифицировала знаменитость, даёт советы представительницам прекрасного пола советы по возможным вариантам поведения для достижения упомянутого стремления. В частности, в свежем посте, она выдвинула для подписчиц основной тезис: если продолжительное время после начала отношений спутник не спешит предлагать своей возлюбленной заключение брака – нужно обязательно поговорить с ним на эту тему. Причем, даже не получив определенного ответа сразу, жительница спустя конкретно назначенное время должна вернуться к разговору и все же получить определенный ответ. Именно в таком общении Сябитова видит залог успешных отношений, иначе – все может закончиться для дамы “пустой тратой времени”.

Примечательно, что ведущая призывает женщин не расстраиваться в случае, если житель испугается разговора на упомянутую тему. “Сами мужчины утверждают, что боязнь серьезных отношений – это миф, который они придумали для женщин, которые в действительности не очень-то им нравятся”, – обосновала свою рекомендацию Сябитова.

Публикация вызвала довольно неоднозначные отзывы фолловеров. Так, одна часть подписчиц признали актуальность и обоснованность доводов хозяйки аккаунта, а другая – привела свои парирующие аргументы. В целом же большинство поклонниц предпочли выразить восторг красотой и позитивным образом любимицы: “Вы такая красивая и умная!”, “Вы – супер!”, “Хороша чертовка!”.