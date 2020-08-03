Адвокатом жены Картрайта стал защитник историка Соколова

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03.08.2020, 19:30, Новости дня

Одним из адвокатов обвиняемой в убийстве вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) Марины Кохал стал Сергей Лукьянов – защитник историка Олега Соколова, также обвиняемого в убийстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Да, один из адвокатов Кохал – Лукьянов Сергей Сергеевич», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Сама Кохал сообщала, что предположила смерть супруга от передозировки запрещенными препаратами, поэтому она решила расчленить тело, пытаясь скрыть факт смерти. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве супруга, она вину не признает. 

Между тем, адвокат супруги украинского рэпера Ирина Скурту заявила, что внешних признаков насильственной смерти на останках мужчины нет. Она предположила, что Кохал расчленила мужа за одну ночь.

При этом Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись с ней и уйти к новой возлюбленной.





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