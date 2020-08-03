Астроном Владимир Сурдин назвал необходимые условия для жизни на Луне

03.08.2020, 19:30, Разное

В последнее время появилось множество сообщений о возможной колонизации Луны. Отечественный астроном Владимир Сурдин назвал необходимые условия для жизни на спутнике Земли.

Для человека поверхность данного космического объекта является непригодной. На Луне температура в зависимости от времени суток колеблется от +121 до – 229 градусов Цельсия. В этом месте очень слабая гравитация. Ее уровень в шесть раз ниже, чем на Голубой планете, что может привести к ослаблению человеческих скелета и мышц, нарушениям работы всех систем организма. Атмосфера спутника очень разреженна и практически не защищает поверхность космического тела от ультрафиолетового излучения, которое небезопасно для обитателей Земли.

Вокруг МКС космонавты бояться находиться более года из-за высокого облучения. Рядом с Землей условия еще “нежные”, а на поверхности Луны – сильный радиационный фон, подчеркнул эксперт в беседе с Ириной Шихман, ведущей YouYube-шоу “А поговорить?”. На спутнике возможно прожить не больше двух месяцев и на глубине 2-3 м. Для защиты от радиации планируется строительство подземных убежищ, создание пещер. По словам Сурдина, для полета на Луну требуется потратить около 100 миллионов. Строительство небольшой базы на спутнике может обойтись 10 миллиардов долларов.