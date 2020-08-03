Мнение: Мифы о числе больниц и врачей в России, дешёвый мобильный интернет и отмена СНИПов

03.08.2020, 19:29, Разное

1. Как видно по заглавному графику, число поликлиник в России в последние 10 лет растёт, что не вяжется с неустанными заявлениями критиков о закрытии медицинских учреждений в России. Этот и другие мифы о нашей медицине разбирает известный вам блогер genby в своей свежей серии постов:

О числе больниц в России: https://genby.livejournal.com/845860.html

О числе врачей в России: https://genby.livejournal.com/846098.html

О нагрузке на врачей: https://genby.livejournal.com/846398.html

Формально число больниц (именно больниц, а не поликлиник) после 1991 года в России действительно сократилось, потому что слабо оснащённые сельские больницы просто переименовали во врачебные амбулатории, а менее эффективные малые медицинские учреждения объединили в крупные. Очевидно, что при нынешнем развитии транспорта проще и правильнее привезти человека в хорошую большую больницу в областном центре, чем содержать больницы в каждом селе.

В целом число врачебно-амбулаторных и поликлинических организаций в России осталось таким же, как и в конце 1980-х (около 20 тысяч). Число врачей на душу населения также не уменьшилось:

Нагрузка на врачей, если верить существующим нормам, не только не возросла, но даже весьма заметно снизилась по сравнению с советскими временами:

2. Несмотря на некоторый рост цен, Россия по-прежнему остаётся в числе стран с самым дешёвым в мире мобильным интернетом:

https://lenta.ru/news/2020/07/30/mob_int/

Названы страны с самым дешевым безлимитным мобильным интернетом. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Content Review, которое имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру». Лидером оказался Казахстан: безлимитный тариф там обойдется в 729 рублей. Вторую строчку занимает Польша (842 рубля), а третье место досталось России (887 рублей). Также в пятерку вошли Мексика и Индия. Дешевле всего гигабайт стоит в Индии (7,8 рубля), Израиле (26,7 рубля) и Индонезии (28,8 рубля).

3. Сбылась мечта урбанистов — в России начали отменять СНиПы (строительные нормы и правила), которые, как утверждают их противники, мешают строителям строить что-либо, кроме домов-человейников и гигантских микрорайонов.

С 1 августа из 10 тысяч обязательных требований к строительству были исключены целых 3 тысячи. Вероятно, это далеко не предел. Но эксперты предупреждают, что отказ от некоторых норм может привести к проблемам:

https://lenta.ru/articles/2020/08/01/hripy/

Отмена норм инсоляции в домах повлечет за собой увеличение простудных заболеваний от нехватки витамина D, ухудшение зрения, депрессии и рост расходов на электроэнергию. Также из-за постоянной сырости может появиться плесень, которая ведет к аллергии и тяжелым отравлениям. Шумоизоляция, подчеркивает Павел Луценко, и так является одной из главных проблем российских домов: «Что же будет, если эти правила отменят?».

Экономия на пространстве приведет к нехватке парковочных мест. Люди будут ставить машины на газонах и детских площадках. В случае какого-либо происшествия ни одна пожарная машина или скорая помощь не смогут попасть в нужное место, предупреждает Павел.

«Нет сомнений, что некоторые ограничения действительно разрабатывались совершенно в других условиях и стали анахронизмом. Главное при их отмене — не выплеснуть с водой ребенка. И чтобы на один переведенный в рекомендованные ГОСТ не появилось десять обязательных к исполнению ведомственных нормативных актов, как это обычно и бывает в России», — сетует он.

Изначально инициатива с отменой СНиПов была заявлена как послабление для профильных ведомств и застройщиков, чтобы все их процессы ускорились и стали прозрачнее. Работникам отрасли попытались облегчить жизнь, освободить их от лишней бумажной волокиты, чтобы они строили надежные дома, где будет комфортно жить. Но на практике велики риски, что упразднение части правил лишь создаст лазейки для недобросовестных застройщиков и позволит им избежать ответственности. Привлечь же за нарушения не выйдет — ведь требования теперь носят рекомендательный характер.