 

Украинскую модель избили в Турции (фото)

03.08.2020, 19:23, Разное

24-летняя украинская модель Дарья Кирилюк, ее кавалер и их друзья стали жертвами нападения охранников пляжа Момо на турецком курорте Чешме, передает URA.Ru. Девушка опубликовала фотографию, на которой видны последствия избиения.

Позже на официальной странице пляжа появилось опровержение. В нем говорилось, дескать сотрудники службы безопасности пытались разнять дерущуюся группу отдыхающих, а не нападали на туристов. Однако Дарья Кирилюк назвала это сообщение враньем. Она отметила, что руководство зоны отдыха не стало публиковать видео. По ее словам, одно это указывает на то, что охранникам есть что скрывать.

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Публикация от Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk) 2 Авг 2020 в 12:48 PDT





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